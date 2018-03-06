فيديو ترند.. مطاردة مثيرة بين دورية أمنية ومشبوهين

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، تدخل دورية أمنية في الوقت المناسب لمنع وقوع عملية سطو على صيدلية، بواسطة مجموعة من الأشخاص المشتبه بهم.

وأظهر المقطع، الذي رصدته كاميرا مراقبة، وقوف سيارة، ونزول شخص منها، تاركًا بابها الأيمن مفتوحًا، فيما كان آخر يجلس على عجلة القيادة، بينما دخل المشتبه به للصيدلية.

وكانت الدورية الأمنية قد اشتبهت في السيارة، وعندما اقتربت من موقعها بادر المشتبه به الموجود داخل الصيدلية بالخروج سريعًا؛ محاولًا الهرب.

واصطدمت سيارة المشتبه بهما بالدورية الأمنية، قبل أن تبادر الدورية باللحاق بهم بعد مطاردة مثيرة.







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