فيديو جراف “المواطن” .. أبرز محطات زيارة ولي العهد لأميركا

المواطن - واشنطن

من المقرر أن تمتد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأميركا أسبوعين يزور خلالها 7 مدن ويلتقي بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والنواب وكبار القيادات السياسية.

وسيزور ولي العهد مدنًا مهمة في جولته الحالية من بينها واشنطن ونيويورك وبوسطن وسان فرانسيسكو وغيرها.

وسيلتقي ولي العهد اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث عدد من الملفات المهمة لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في مجال الترفيه.

أيضًا سيلتقي ولي العهد اليوم مع قادة اللجان في مجلس الشيوخ والنواب وفي المساء سوف يعقد عدة لقاءات فردية مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والمسؤولين في مقر إقامته.







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