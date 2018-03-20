فيديو جراف “المواطن” ما بين 2016 -2018 قواسم مشتركة في زيارة ولي العهد لأميركا

المواطن - الرياض

تعتبر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية لأميركا امتدادًا لسلسلة زيارات تاريخية ومهمة قام بها مسؤولون سعوديون إلى الولايات المتحدة.

وفي يونيو 2016 زار الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة في زيارة مهمة وتاريخية أجرى خلالها 28 لقاء مع العديد من القادة وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة.

وخلال لقاء ولي العهد مع الرئيس الأميركي عبر أوباما عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون مع المملكة لما فيه مصلحة البلدين، والعمل مع السعودية لدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى ولي العهد مع جون كيري وزير الدفاع الأميركي آنذاك وكذلك مع وزير الدفاع حيث شهد اللقاء التشديد على حرص السعودية على مجابهة المخاطر المحيطة بالمنطقة من إرهاب وصراعات.

نصف اللقاءات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان في زيارته لأميركا 2016 كانت مع رؤساء الشركات ورجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية وحظي قطاع التكنولوجيا بالنصيب الأوفر من اللقاءات.

ومن المقرر أن تشهد زيارة ولي العهد الحالية عدة لقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين ومسؤولين في قطاع الترفيه بالولايات المتحدة.







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