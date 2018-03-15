فيديو مروع.. مسافر ينتحر بالقفز من طابق مرتفع في مطار أمريكي

المواطن - متابعة

وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة انتحار مسافر في أحد المطارات الأمريكية بعد مشادة كلامية مع شخص آخر داخل مبنى المسافرين.

وكشفت تقارير إعلامية، عن أن الواقعة حصلت، أول أمس الثلاثاء، في مطار “هيرتسفيلد جاكسون الدولي”، في مدينة أتلانتا، بولاية جورجيا الأمريكية.

وأكد متحدث باسم الشرطة، أن الشخص الذي قفز من مكان مرتفع نحو الأرض في المطار، تم إسعافه على الفور ونُقل إلى المستشفى، ولم يفارق الحياة.

ورجحت الشرطة أن يكون المنتحر، واقعاً تحت تأثير الكحول عندما قفز من طابق مرتفع داخل المبنى (D) في المطار.







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