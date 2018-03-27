“فيفا” يعيد للأذهان ذكريات مباراة السعودية وبلجيكا بمونديال 94

المواطن- الرياض

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى الأذهان ذكريات المباراة التي جمعت بين المنتخبين السعودي والبلجيكي في مونديال أمريكا 1994، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم وديًا استعدادًا لبطولة كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للفيفا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد أعاد الاتحاد الدولي للأذهان ذكريات هدف الدولي السعودي السابق سعيد العويران في مرمى المنتخب البلجيكي .

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في نسخته العربية صورة للمنتخب السعودي الذي شارك في تلك المباراة، ثم علق عليهاً قائلاً إنها صورة لتشكيلة المنتخب السعودي الذي واجه بلجيكا في واشنطن يوم 29 يونيو 1994، ربما تغيرت الوجوه لكن سيذكر التاريخ أن سعيد العويران سجّل واحدا من أجمل أهداف كأس العالم في ذلك اليوم.

ويستضيف المنتخب البلجيكي نظيره السعودي مساء اليوم على ملعب الملك بودان بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بمونديال 2018 بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأوروجواي وبلجيكا.







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