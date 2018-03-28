في العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال.. يغير العالم في سن الـ32

المواطن - الرياض

رصدت “المواطن” ديجيتال في عددها الجديد، بمناسبة زيارة ولي العهد التاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية، الزيارات واللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والاقتصاد في أميركا.

ووثق العدد اللقاء التاريخي الذي جمع ولي العهد مع بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس.

ورصد العدد الجديد احتفاء الإعلام الأميركي بولي العهد، حيث وضعت إحدى المجلات صورة ولي العهد وعنونت عددها بـ”يغير العالم في سن الـ32″.

وتضمن العدد حصيلة الاستثمارات السعودية الأميركية والتي بلغت 446 مليار دولار، ومنها 128 مليار دولار استثمارات عسكرية بين السعودية وأميركا.

وتطرق العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال للقاء ولي العهد مع المدير التنفيذي لسوفت بنك والذي تم خلاله بحث الفرص الاستثمارية، وأيضا لقاء ولي العهد بعدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية.

وكان من أهم الموضوعات التي تضمنها العدد الجديد تطورات مفاوضات الملف النووي السعودي في الولايات المتحدة الأميركية.

ورصد العدد الجديد توقيع 36 مذكرة تفاهم في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي.







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