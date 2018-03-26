في برقية تلقاها الملك.. رئيس جزر القمر: الصواريخ الحوثية عدوان غاشم

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، أعرب خلالها عن إدانته واستنكاره الشديدين لعملية إطلاق صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية، استهدفت المناطق المدنية، والذي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضها.

وأكد فخامته إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة وهذا الاعتداء الغاشم الذي استهدف أمن وسلامة المملكة وشعبها، مؤكدًا وقوف جمهورية القمر المتحدة مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلاً الله أن يحفظ المملكة من كل سوء وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.







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