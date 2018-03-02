في غضون 4 أيام.. السيتي يكرر انتصاره على أرسنال

المواطن- عبدالناصر سيد

كرر مانشستر سيتي انتصاره على أرسنال في غضون أربعة أيام بعدما تغلب الخميس بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق السماوي الانتصار يوم الأحد الماضي على أرسنال بثلاثة أهداف دون رد أيضًا في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللقاء منذ بدايته، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الأولى من اللقاء عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضاف الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الألماني ليروي سانيه الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وبحث أرسنال عن فرصة تقليص النتيجة، وأهدر الغابوني بيير أوباميانغ ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس.







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