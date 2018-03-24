قائد إسبانيا السابق لا يستبعد انتقال نيمار للملكي

المواطن – متابعة

أكد كارلوس بويول قائد المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق إنه لا يستبعد إمكانية انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد في أي وقت من الأوقات.

وقال بويول في تصريح لصحيفة ” إستادو” البرازيلية إنه يعتقد أن نيمار بإمكانه الانضمام لريال مدريد، فهو لاعب محترف، وهذا الأمر غير مستبعد، لكنه يعتقد أنه سيكون من الصعب ترك سان جيرمان لأنهم أنفقوا الكثير من المال للحصول على توقيعه.

وأضاف أن برشلونة ومدريد هما أقوى الأندية على مستوى العالم، لذا فإنه عليك أن تفكر مليًا قبل أن تغادر هذه الأندية ، ولكن من الصحيح أيضًا أن هناك أندية غنية أخرى تبحث عن لاعبين يحملون أسماء ومحاولة بناء فرق كبيرة.

وتطرق بويول في حديثه عن أسعار اللاعبين الجنونية، حيث قال بويول أن الميركاتو أصبح مجنونًا، إذا كنت تريد ضم لاعب من نادٍ آخر، فعليك أن تفعل أشياء مجنونة، وتدفع أرقاما خيالية.







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