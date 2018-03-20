قائد بيرو يسعى للمشاركة بالمونديال الروسي

المواطن – متابعة

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الاستماع إلى قائد فريق منتخب بيرو باولو غيريرو نهاية شهر أبريل المقبل في إطار محاولات اللاعب لإلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.

ويسعى غيريرو لإلغاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” والمحكمة الرياضية بعدما ثبت تعاطيه للمنشطات حتى يتسنى له المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.

وتم إيقاف غيريرو بعدما أثبتت التحاليل التي أجريت عليه عقب مباراة بيرو والأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية عن إيجابية العينة ليقرر الاتحاد الدولي إيقافه وغيابه عن المونديال.

وأضاف بيان الفيفا وقتها أنه ثبت تعاطي اللاعب للكوكايين وهي مادة محظورة ومدرجة في قائمة المحظورات التي أعلنت عنها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأوضح “فيفا”، أن قرار الإيقاف شامل مبارياته مع منتخب بلاده ومع ناديه، وتم إخطار مسؤولي اتحاد بيرو لكرة القدم بالعقوبة المفروضة على غيريرو، حيث سيتم تنفيذ القرار بداية من 3 نوفمبر 2017 ولمدة عام.

وبعدها أعلن محامي مهاجم بيرو باولو غيريرو، منذ شهور تخفيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة إيقاف موكله من عام إلى 6 أشهر بعد اتهامه بتعاطي المنشطات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :