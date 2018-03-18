قبل المونديال.. الدوري السعودي يُقدم هذه الهدية للمنتخب المصري

المواطن - محمد سمعه

يملك الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أكثر من خمسة لاعبين مصريين، خلال الموسم الحالي في العديد من الأندية السعودية.

ويذكر أن التعاون يملك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر ومصطفى فتحي لاعب الزمالك المصري والمعار إلى التعاون، بجانب المهاجم عماد متعب لاعب الأهلي المصري المعار.

كما يملك نادي الرائد اللاعب المصري محمود عبدالرازق شيكابالا والمعار إلى الفريق من نادي الزمالك المصري، كما يتواجد في صفوف الأهلي اللاعب المصري مؤمن زكريا والمعار إلى الراقي من الأهلي المصري.

كذلك يتواجد الظهير المصري محمد عبدالشافي ظهير أيسر نادي الفتح السعودي.

وبلا شك وجود العديد من اللاعبين المصريين مفيد للمنتخب المصري قبل المشاركة في مونديال روسيا 2018؛ حيث يتم إعدادهم بشكل قوي للمشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس العالم بروسيا صيف العام الحالي.

وشهد الدوري السعودي في الفترة الحالية تألق العديد من اللاعبين المصريين مثل تألق شيكابالا تهديفيًّا مع نادي الرائد، وكذلك إحراز مؤمن زكريا للعديد من الأهداف الحاسمة للنادي الأهلي في مباريات مهمة.

يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى بكأس العالم مع المنتخب السعودي والروسي والأوروغوياني.

وسيكون لقاء الشقيقين المصري والسعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم خلال شهر يونيو المقبل.

رحل اللاعب المصري حسام غالي عن نادي النصر في شهر يناير الماضي، وذلك بعد استغناء نادي النصر عنه في فترة الانتقالات الشتوية.







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