قبل مباراتهما المرتقبة.. الهلال يتفوق في هذا الأمر على الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق الأهلي في الجولة ال25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي فريق الهلال يوم 7 أبريل المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يحتاج الأهلي للفوز لإنعاش آماله في الفوز بلقب الدوري السعودي بالموسم الحالي.

ورغم تألق الأهلي تهديفيًا بالموسم الحالي في الدوري السعودي حيث سجل 58 هدفًا، مقابل 43 هدفًا لنادي الهلال، لكن الهلال يُعتبر أقوى خط دفاع، حيث سكنت شباكه 22 هدفًا بينما سكنت شباك الأهلي 26 هدفًا.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

وكان نادي الهلال قد فاز على نادي القادسية بهدف دون رد في الجولة ال18 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي بهدف سجله اللاعب محمد الشلهوب.

أما النادي الأهلي فنجح في الفوز على فريق الرائد بثلاثية دون رد في إطار لقاءات الجولة ال18 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري السعودي في مباراة شهدت عودة اللاعب عمر السومة للتألق التهديفي من جديد بعدما غاب عن الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

تعاقد نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مع اللاعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، كما نجح الهلال كذلك في التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي.







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