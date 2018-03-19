قرقاش: الثقل السياسي للعرب عائد بقوة عبر ولي العهد

المواطن- الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن تحمل بعدًا عربيًّا مهمًّا.

وتابع قرقاش في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “في منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدًا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية”.

وتابع قرقاش: “في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محور العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لاستعادة الموقع والدور، والسعودية التي تملأ المنطقة أملًا وطموحًا هي لخير العرب وعزّهم”.

وكان وزير الخارجية عادل الجبير قد كشف عن جانب من تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي بدأت اليوم.

وقال الجبير: ولي العهد سيصل إلى الولايات المتحدة اليوم ١٩ مارس وتستمر زيارته إلى ما يقارب أسبوعين سيقوم خلالها بزيارة ٧ مدن، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن اليوم أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.







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