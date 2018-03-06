قضية_قطر_تافهه_جدا .. والمستشار القحطاني يكشف الأدلة

المواطن- الرياض

علق المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الأزمة مع قطر، والتي أكد فيها أنها “قضية تافهة جدًا”.

وقال المستشار القحطاني في تغريدة له صباح اليوم الثلاثاء على “تويتر”: “لهذا لم ننشغل بها لأن حلها من عدمه لا يفرق معنا بعد أن استنفدنا كافة الوسائل لتقويم هذه السلطة. بينما قام وزير خارجيتهم بالدوران حول العالم لـ4 مرات ولم يبق رئيس دولة إلا وطلب تميم وساطته مع الدول الـ4”.

وتابع: “في لقائه مع الإعلاميين في مصر قال ولي العهد عن أزمة قطر: (لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير مَن يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعًا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم)، سأكشف سرًا: مَن يتولى الملف القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة 12 إضافة للمهام الموكلة له”.

واستكمل المستشار القحطاني: “ولي العهد قارن في لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة أمريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الأربع مع قطر.. وخلافي بهذا التشبيه مع سمو سيدي بشيء واحد: أمريكا حُرمت من السيجار الكوبي، نحن لم نُحرم من شيء.. وقطر حُرمت من كل شيء: بدءًا من المراعي وانتهاءً بتحولها من شبه جزيرة إلى جزيرة معزولة”.

وخلال لقاء ولي العهد بالإعلاميين والصحافيين المصريين، أمس الاثنين، أكد أنه شخصيًّا لا يعتبر الخلاف مع الدوحة شأناً كبيراً، وأنه لا يطلع على هذا الملف بشكل دوري، وقلل من شأن موضوع الخلاف ومن شأن قطر.

وأوضح ولي العهد، بحسب ما نقل صحافيون وإعلاميون حضروا اللقاء، أنه لا يأخذ في الأمر القطري قرارات؛ لأنه يعتبره أصغر بكثير من أن يشغل جزءًا من وقته أو تفكيره.







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