قطاع البرمجيات يقود أسهم أوروبا إلى الهاوية

المواطن - متابعة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل رفع متوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

وهوى سهم مايكرو فوكاس للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 40 بالمائة لأقل مستوى في ثلاثة أعوام بعد خفض توقعات الإيرادات السنوية واستقالة الرئيس التنفيذي. وتضررت الإيرادات بتراجع دخل الترخيص ومشاكل بشأن شراء أصول شركة هيوليت باكارد إنتربرايز.

وصعد سهم هميروسون 27 بالمائة وكان أكبر فائز على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قال صندوق الاستثمار في العقارات التجارية البريطاني إنه رفض عرض استحواذ من كليبيير قيم السهم بعلاوة 40.7 بالمائة فوق سعر إغلاق يوم الجمعة.

وساهم عرض كليبيير في ارتفاع أسهم شركات استثمارات العقارات التجارية الأخرى في بريطانيا لكن سهم الشركة فقد 3.2 بالمائة.

وقفز سهم باركليز 3.7 بالمائة فيما هبط المؤشر يوروستوكس 600 بنسبة 0.6 بالمائة مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس ترقبًا لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي وهو الأول للرئيس الجديد جيروم باول ومن المنتظر أن يشهد رفع أسعار الفائدة.







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