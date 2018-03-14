قطاع المباني يستهلك 29 % من الطاقة في المملكة ثلثاها للتبريد

المواطن - واس

يُشكّل استهلاك ( قطاع المباني ) نحو 29 % من الطاقة المستهلكة في المملكة ، يذهب منها ما يقارب ( 65 % ) للتبريد .

وبحسب الإحصاءات المعتمدة لعام 2016م، فإن أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى والإضاءة حظيت بالنصيب الأوفر في استهلاك الكهرباء في القطاع.

ويعمل في “فريق المباني” بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فريق عمل يمثل عدداً من الجهات المختصة والخبراء تنسق وتنظم جهودها لتنفيذ مبادرات كفاءة الطاقة في قطاع المباني، التي تشمل ( مكيفات الهواء – غسالات الملابس – مجففات الملابس – الثلاجات والمجمدات – سخانات المياه – الإنارة – العزل الحراري) .

أولاً: مكيفات الهواء

عمل الفريق على تحديث اللائحة الفنية 2663 المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة ( 65 ألف وحدة حرارية بريطانية أو أقل)،تشمل مكيفات ( الشباك – السبليت ). واشتملت اللائحة على معدل كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف الصغيرة بحسب الكفاءة.

واستطاعت المملكة تدريجياً بعد تحديث المواصفة القياسية ( 2663 ) أن تكون في مصاف الدول السباقة في العالم في هذا المجال، حيث تمكنت من رفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف ذات السعات الصغيرة من ( 7.5 EER)، في عام 2012م ، إلى ( 9.5 EER) في العام 2013م، ثم إلى ( 11.8 EER) في العام 2018م، متخطية الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة.

ويبلغ الحد الأدنى لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة حالياً على النحو الآتي:

1: أجهزة مكيفات الاسبيلت ( جميع السعات ) : ( EER 11.8 ).

2: أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أقل من أو يساوي 24 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة : ( EER 9.8 ).

3: أجهزة مكيفات الشباك ذات السعات أكثر من 24 ألفا ، وأقل من أو يساوي 65 ألف وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة : ( EER 9).

وفيما يخص اللائحة الفنية ( 2874 ) المتعلقة بأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة فهي تتضمن ستة أنواع من الأجهزة:

1-مكيفات هواء تعمل بالكهرباء.

2-وحدات التكثيف.

3-المكيفات المركزية (Chillers) .

4-المكيفات المركزية بنظام الامتصاص(Absorption chillers).

5-مكيفات هواء تعمل بنظام التبريد المتغير (VRF) .

6-وحدات التكييف التي تخدم غرف الكمبيوتر والخوادم.

ثانياً : غسالات الملابس

وقد اشتملت اللائحة الفنية الخاصة بغسالات الملابس ذات الرقم (SASO 2885/2018) التي تم تحديثها للتنفيذ على مرحلتين، على عدد من الأنواع ، شملت ( غسالات الملابس ذات الحوضين – غسالات الملابس علوية التحميل – غسالات الملابس أمامية التحميل ) إلى سعة 25 كيلو جراما.

واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للغسالات، وكذلك لأول مرة على معدل استهلاك المياه ، كما اعتمدت المواصفة تاريخ التطبيق على مرحلتين تبدأ أولاهما من تاريخ أكتوبر 2018 والمرحلة الثانية من تاريخ أكتوبر 2020 .

ثالثاً : مجففات الملابس

تم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة للمجففات ( SASO 2883/2017 ) . وتشمل المجففات التي تعمل بالتكثيف أو التي تعمل بالهواء إلى سعة 25 كيلو جراما.

واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للمجففات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمجففات التي تعمل بالتكثيف والمجففات التي تعمل بالهواء .

رابعاً : الثلاجات

تم تحديث اللائحة الفنية المتعلقة بالثلاجات المنزلية الكهربائية لزيادة متطلبات كفاءة الطاقة، لتشمل الآتي :

1-( الثلاجات المنزلية ) بسعة 1100 لتر ( 39 قدما مكعبة ) .

2-( الثلاجات – المجمدات المنزلية ) بسعة حتى 1100 لتر ( 39 قدما مكعبة ) .

3-(المجمدات المنزلية) بسعة حتى 850 لترا ( 30 قدما مكعبة ) .

4-(الثلاجات المدمجة والثلاجات – المجمدات المدمجة والمجمدات المدمجة ).

واشتملت اللائحة الفنية على معدل كفاءة الطاقة للثلاجات، وحددت المواصفة الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للثلاجات على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى خلال عام 2018م في حين ستبدأ المرحلة الثانية في يناير 2020م .

خامساً: سخانات المياه

تم إصدار مواصفة جديدة لكفاءة الطاقة لسخانات المياه ( SASO 2884/ 2017 ) .

واشتملت المواصفة على السخانات التالية ( سخانات المياه الكهربائية 2000 لتر أو أقل – سخانات المياه اللحظية 2000 لتر أو أقل – سخانات المياه بالحرارة 2000 لتر أو أقل – سخانات المياه الشمسية 2000 لتر أو أقل – سخانات المياه بالغاز 300 لتر أو أقل – الخزانات الحرارية للمياه 2000 لتر أو أقل وهي لا تستهلك طاقة لكنها مشمولة في المواصفة ) ، واستثنت المواصفة السخانات التي تعمل بوقود صلب، والسخانات التي تستخدم لتسخين الطعام والشراب.

سادساً : الإنارة

تم إصدار مواصفة المصابيح (الجزء الأول-SASO 2870) لتشمل المصابيح التالية:

1 – المصابيح المتوهجة (Incandescent) .

2 -مصابيح الهالوجين (Halogen).

3 – مصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح (CFLi) .

4 – مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (البديلة للمصابيح المتوهجة والهالوجين) (LED).

فيما سيتضمن الجزء الثاني من مواصفة الإنارة المصابيح ومنتجات الإنارة الخارجة عن نطاق “الجزء الأول”، ومنها :

1-مصابيح الفلورسنت المضغوطة (بدون كابح) CFLni.

2-LFLمصابيح .

3-Metal Halideمصابيح .

4- (Control Gears) أجهزة التحكم .

5-وحدات الإنارة المدمجة.

سابعاً : العزل الحراري

ويطبق العزل الحراري بحسب خطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المباني الجديدة فقط .

وقد عمل فريق المباني في هذا الإطار على إعداد مواصفات لمواد العزل الحراري، حيث قام بـ:

• تحديث واستحداث مواصفات ولوائح فنية لجميع منتجات العزل الحراري بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وتشمل منتجات العزل الحراري التالية :

1- منتجات البلاستيك الرغوي (البولي الستايرين المصنع من الكريات القابلة للتمدد أو المشكل بالبثق و البولي يورثان والبولي الإيزوسيانورات ورغوة البولي يورثان المطبقة بالرش ).

2- منتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري والصوف المعدني والبيرلايت والفيرموكولايت).

3- منتجات الزجاج الرغوي.

•التحقق من مراقبة المنتجات ومطابقتها للمواصفات واللوائح.

كما عمل على تحديث متطلبات العزل الحراري في المباني السكنية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات العالمية والتحقق من ملاءمة المتطلبات لظروف المملكة، ومن ثم تفعيل واعتماد آلية لمراقبة تطبيق العزل بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية والشركة السعودية للكهرباء، وتطبيق العزل الحراري الإلزامي في المدن الرئيسية في المملكة كمرحلة أولى.

وقد قسمت المواصفة الفنية للعزل الحراري مناطق المملكة إلى ثلاثة أقسام مناخية ، لتشمل عناصر المبنى ( الأسقف – الجدران – الزجاج ) .







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