قيادة آمنة مشروع في تعليم الباحة للتعريف بأدبيات القيادة

المواطن- أمل الغامدي - الباحة:

دشنت إدارة تعليم الباحة مشروع “قيادة آمنة”، لمنسوبات تعليم المنطقة، والذي تم تنفيذه على عِدة مراحل بدايةً بمسرح وزارة التعليم لمدة يوم واحد.

واستهدف المشروع منسوبات الوزارة، وإدارة تعليم الرياض والقيادة التربوية في المناطق والمحافظات للتعريف بأدبيات القيادة والتهيئة الاجتماعية والنفسية للقيادة الآمنة.

كما تم تدريب (٤٦) مدربة مركزية من كل المناطق والمحافظات على الحقيبة التدريبية للمشروع، وتعميم هذا التدريب في كافة إدارات وأقسام التدريب في المناطق؛ لتدريب مسؤولات الأمن والسلامة في كل مدرسة على حقيبة التدريب حتى يتم تدريب كافة الكادر التعليمي والإداري من منسوبات المدارس وطالبات المرحلة الثانوية من قبل مسؤولات الأمن والسلامة.

وتم وضع المشرع لمعرفة اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام المرور، والتعرف على علامات وإشارات المرور واتَّباع إرشادات السلامة وقواعد القيادة الآمنة وكذلك التهيؤ الاجتماعي والنفسي لقيادة المركبة.







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