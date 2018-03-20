كرة السعودية وروسيا بافتتاح المونديال تطير للفضاء

المواطن - متابعة

تبدأ الكرة التي سيتم الاستعانة بها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في روسيا الصيف الجاري، رحلتها عبر الفضاء.

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الكرة التي ستقام بها المباراة الافتتاحية للمونديال والتي ستجمع بين منتخبي السعودية وروسيا المستضيفة ستبدأ رحلتها عبر الفضاء غدًا الأربعاء.

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الكرة الجديدة التي حملت اسم “تليستار 18″، بأنها إعادة لإحياء النموذج التقليدي للكرة القديمة بنموذج عصري وبأحدث الوسائل التقنية.

وتميزت الكرة القديمة من “تليستار” بوجود 32 قطعة منفصلة بشكل خماسي توزعت على 12 قطعة باللون الأسود.

يذكر بأن الكرة القديمة كانت قد استخدمت أول مرة في عام 1970 واستخدمت خصيصًا للبث التلفزيوني، لجعلها أكثر وضوحًا بألوانها البيضاء والسوداء.

ويأمل “الفيفا” بأن تحقق الكرة الجديدة شعبية كبيرة على غرار القديمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :