كفاءة : ضبط أكثر من 4 ملايين منتج مخالف للمواصفات

المواطن - واس

يعمل فريق الفحص والمراقبة والشهادات والاختبار بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطوير إطار رقابي شامل لتطبيق المواصفات والمعايير الفنية لمنتجات كفاءة الطاقة من خلال ثلاثة محاور:

الأول: ( الإعداد ) ويعمل من خلاله على دراسة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق مواصفات “كفاءة الطاقة”، وملاءمتها للبيئة المحلية ، إضافة إلى توزيع المهام والمسؤوليات بين الجهات المعنية ( وزارة التجارة والاستثمار – وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – هيئة المواصفات والمقاييس والجودة – مصلحة الجمارك السعودية – المركز السعودي لكفاءة الطاقة ).

ثانياً : ( التجهيز)، ويتم من خلاله تحديد جاهزية الجهات المعنية وتوفير الاحتياجات اللازمة ومن ذلك إنشاء المختبرات المرجعية والتنسيق مع المختبرات الخاصة، وتشكيل الفرق الفنية التنفيذية المختصة من الجهات المعنية للقيام بالدور الرقابي.

ثالثاً : ( التنفيذ ) ، ويُعنى بمتابعة الأداء وقياس النتائج ومعالجة العقبات.

ويعمل فريق ” فريق الفحص والمراقبة والشهادات والاختبار” مع الفرق الفنية الأخرى في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطوير وتفعيل آلية الرقابة من خلال منظومة الفحص والمراقبة التي تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، وهي (مرحلة ما قبل التصنيع أو الوصول للمنافذ )، ويتم خلالها عقد ورش العمل مع الموردين والمصنعين لإعلان المواصفة، وتواريخ التطبيق، وآلية التسجيل والتعميم على شركات المطابقة والمصانع المحلية والغرف التجارية بمواعيد التطبيق، وتسجيل المنتجات والحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.

أما المرحلة الثانية ( خطوط الإنتاج – المنافذ – الأسواق )، ويتم خلالها زيارة المصانع، والتحقق من عمليات التصنيع، وسحب عينات عشوائية للاختبار، والتحقق من مطابقة الإرساليات الواردة في منافذ الدخول عن طريق الجمارك السعودية، ومراجعه البيانات المتعلقة بالتسجيل والوثائق، وسحب عينات عشوائية للاختبار.

كما تشمل هذه المرحلة أيضاً زيارات تفتيشية للمستودعات، ولمنافذ البيع، وللتحقق من بيانات كفاءة الطاقة .

المرحلة الثالثة ( شراء عينات من الأسواق)، حيث يتم في هذه المرحلة شراء عينات عشوائية من المنتجات للاختبار من مختلف مناطق المملكة، وتقيم على إثرها النتائج وتطور إجراءات المراقبة المتبعة بالمراحل السابقة.

يذكر أن “فريق الفحص والمراقبة والشهادات والاختبار ” نفذ (27.151) جولة رقابية على المصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات خلال الأعوام ( 2014 – 2015 – 2016 – 2017 )، أسفرت عن ضبط ( 1.892.676 ) منتجاً مخالفاً ، شملت ( أجهزة التكييف – أجهزة منزلية – العزل الحراري – اقتصاد الوقود – الإنارة المنزلية – المكيفات ذات السعات الكبيرة – الإطارات – المحركات الكهربائية).

فيما أسفرت عمليات المراقبة على المنافذ الجمركية خلال الأعوام ( 2014 – 2015 – 2016 – 2017 ) عن إعادة تصدير ( 2.280.969 ) منتجاً مخالفاً شملت (أجهزة التكييف –أجهزة منزلية متنوعة –العزل الحراري – الإطارات – الإنارة – المحركات الكهربائية).







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