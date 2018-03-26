كفاءة يقدم 7 نصائح للحد من استهلاك المكيفات للكهرباء

المواطن - الرياض

قدّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، 7 نصائح للحد من استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء، مبيناً الطريقة المثلى لاختيار الأجهزة قبل شرائها.

وأوضح المركز أن من الضروري اختيار جهاز تكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، لافتاً إلى أنه كلما زادت عدد النجمات على بطاقة الكفاءة، زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

وأشار إلى أهمية تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية، وإطفائه عند مغادرة المكان، وتنظيف الفلتر الخاص به كل أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيله.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :