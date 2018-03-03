كونتي يصطدم بمسؤولي تشيلسي لهذا السبب

المواطن – عبدالناصر سيد

دخل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، في صدام مع مسؤولي ناديه لعدم إبرامهم صفقات على أعلى مستوى خلال الموسم الحالي؛ ما أدى إلى تدهور نتائج الفريق في الدوري المحلي.

وقال كونتي في تصريح لصحيفة “ذا صن” البريطانية: إنه يجب على مسؤولي تشيلسي أن يتأكدوا أن ما يحدث في الفريق اللندني ليس بسبب المدرب، وإنما بسبب عدم استجابتهم لمطالبه قبل بداية الموسم وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف أنه يجب على مسؤولي تشيلسي الاستفادة من الطفرة التي حدثت في مانشستر سيتي ومنافسته على جميع البطولات في الموسم الحالي بفضل الصفقات المتميزة التي تم إبرامها خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

وأوضح كونتي أن توافر مدرب جيد ومال لسوق الانتقالات وطموح ستكون نتيجته إيجابية وحصد الألقاب والبطولات.

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته بالقول بأنه يجب على النادي إظهار طموحاته وليس المدرب فقط.







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