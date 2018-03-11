كيف تختار سيارتك الموفرة للوقود؟

المواطن- واس

أكدت “لتبقى” الحملة الوطنية التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين الأولى سيارة سيدان صغيرة الحجم ذات أداء ممتاز في استهلاك الوقود، والثانية سيارة سيدان متوسطة الحجم ذات أداء سيء في استهلاك الوقود، تستخدمان نفس نوعية الوقود 95؛ يُمكن أن تصل إلى 48%.

وقالت الحملة: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتًا كبيرًا في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى ست مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز – جيد جدًا – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جدًا).

وأوضحت “لتبقى” أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ (حساب المسافة المقطوعة سنويًا أو شهريًا/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

وبينت أن متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات يكون 203 ريالات للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود التي يبلغ اقتصاد الوقود لها 21 كلم / لتر، فيما يصل إلى 390 ريالًا لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيئ في استهلاك الوقود التي يبلغ اقتصاد الوقود لها 10.9 كلم / لتر، وبنسبة توفير تصل إلى 48 %.

ودعت الحملة إلى قراءة “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة” عند الرغبة في شراء مركبة جديدة ، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها “ممتاز” باللون الأخضر، وأدناها “سيء جدًا” باللون الأحمر ) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جدًا) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لأكثر من عشرة ركاب).

وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (باللتر)، وسنة الموديل (2017، 2018، …)، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً، …)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل، …)، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR للتأكد من صحة البطاقة والمعلومات التي تضمها، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع مؤخرًا حملته التوعوية “لتبقى” التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقاءها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.

وتعد هذه الحملة واسطة عقد الحملات التوعوية للمركز التي درج على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :