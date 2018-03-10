كيف تعرف قيمة دعم حساب المواطن قبل الإيداع؟

المواطن - الرياض

تعتبر خدمة معرفة المبلغ المخصص من برنامج حساب المواطن للشهر الجاري قبل إيداعه إحدى الخدمات المهمة التي أضافها البرنامج مؤخراً.

ومنحت البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ، المستفيدين من البرنامج، فرصةً للاطلاع على تفاصيل وقدر مبلغ الاستحقاق قبل إيداعه، حيث ستبدأ عمليات إيداعه في حساباتهم البنكية صباح غدٍ الأحد لهذا الشهر.

وتُمكّن البوابة المستفيدين من الاطلاع على تفاصيل الدفعة، من خلال الدخول على حساباتهم في بوابة البرنامج، واستعراض “ملخص الدفعات المالية”.

وتظهر الخدمة عدد الدفعات والمبلغ الإجمالي لكل مستفيد.

ويستطيع المستفيد معرفة مخصص الشهر الجاري عن طريق طرح المبلغ الإجمالي للدفعات، من مبلغ الدفعات ليبقى المبلغ الذي يودع له هذا الشهر.







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