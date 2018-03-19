كيف تلغي راتب الزوجة من حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم، طريقة إلغاء راتب زوجة المستفيد في حال فقدت وظيفتها.

وبيَّن حساب المواطن أنَّه يمكن إلغاء دخل الزوجة من خلال ما يلي:

الدخول إلى موقع البرنامج من ( هنا

تغيير الحالة الوظيفية للزوجة إلى (لا توجد حالة).

الضغط على أيقونة (حفظ).

حذف الدخل.

يأتي هذا فيما ينتظر مستفيدو الدفعة الخامسة إيداع مبالغ الدعم من حساب المواطن، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل المقبل.

يشار إلى أنَّ حساب المواطن لا يزال يستقبل شكاوى واعتراضات المواطنين الذين لم يصلهم الدعم في دورة الدفع الأخيرة فيما يتواصل التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لمن لم يسبق لهم التسجيل.







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