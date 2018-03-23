كيف يتم صرف دعم حساب المواطن قبل التحقق من الآيبان الجديد؟

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات التي تلي تغيير رقم الآيبان فيما يتعلق بصرف الدعم للمستحقين.

وقال حساب خدمة العملاء في البرنامج إنه في حال تغيير رقم الآيبان سيتم صرف الدعم على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وذلك في حال كان الشخص مستحقا للدعم.

ولفت حساب المواطن إلى أنه ،وسوف تصل المستفيد رسالة في حال تم التحقق من رقم الآيبان الجديد.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية – ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل – وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







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