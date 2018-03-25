لاعبان يقتربان من قلعة شياطين مانشستر

المواطن – متابعة

اقترب الثنائي الألماني توني كروس والويلزي جاريث بيل من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ديلي ستار إلى أن مانشستر يونايتد على استعداد تام للتعاقد مع كروس نظير التخلي عن الفرنسي بول بوجبا.

وجاء ذلك بعدما أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد موافقته على اقتراح التعاقد مع توني كروس حيث يرى أنه سيكون إضافة قوية للفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة ميرور أنه إذا استمر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي فإن بيل سيكون في طريقه للانتقال إلى قلعة الشياطين أيضًا.

ويرغب مورينيو في تدعيم صفوفه بمجموعة من العناصر الجديدة ليكون قادرًا على المنافسة على البطولات والألقاب بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر ثنائي ريال مدريد كروس وبيل من العناصر المتميزة في صفوف الفريق الملكي.







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