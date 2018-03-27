لبنى العليان: الشباب هم القوة الأكبر التي تملكها السعودية

المواطن - الرياض

قالت سيدة الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة العليان، لبنى العليان في كلمتها خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي في نيويورك، إن أكبر مصدر تملكه السعودية في رؤية 2030 هي قوة الشباب.

وبدأت قبل قليل فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي في مدينة نيويورك تحت عنوان عصر التحول: من الرؤية إلى التنفيذ، والذي يجمع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات في البلدين في كل المجالات مع كبار المسؤولين من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وستركز المناقشات على تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية، وتحديد العوامل المساعدة المحتملة لإقامة روابط اقتصادية أوثق وعلاقات تجارية أعمق، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي تحفزها رؤية المملكة 2030 ، وتبادل الأفكار والخبرات المؤثرة لتسهيل أفضل الممارسات.

كما سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تتيح الفرصة للحضور بالتعرف على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية الغنية.

ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030.

ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول.







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