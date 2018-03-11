لغير المدخنين.. إجازة 6 أيام مكافأة

المواطن - متابعة

كافأت شركة يابانية موظفيها غير المدخنين بطريقة غير تقليدية، حيث قررت منحهم إجازة لمدة 6 أيام مدفوعة الأجر.

واتخذت شركة “بيالا” في اليابان المتخصصة في مجال التسويق هذه الخطوة بهدف تعويض موظفيها غير المدخنين، بعدما اشتكوا من أن زملاءهم المدخنين يحصلون على استراحة خلال ساعات العمل، من أجل التدخين.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، هيروتاكا ماتسوشيما، بحسب “بوتنك”، أن منح الإجازة للموظفين غير المدخنين هو اقتراح تقدم به أحد الموظفين في صندوق الاقتراحات، أكد فيه أن فترات استراحة المدخنين تسبب الضيق للبعض.

ويأمل رئيس الشركة، تاكاو أسوكا، أن تدفع هذه القرارات الموظفين للإقلاع عن التدخين تدريجيًّا.







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