لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية المرتقب يرفع أسعار النفط

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة اليوم وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية مدعومة بأنباء عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمائة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سعياً للتوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية، لكنه شدد بالمقابل على أن العقوبات الأميركية على بيونغ يانغ ستبقى سارية المفعول.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية مساء أمس، بعدما اطلع مسؤولون في البيت الأبيض على المباحثات بين سول وبيونغ يانغ إنه من المرجح أن يلتقي الرئيسان بحلول مايو أيار وإن كيم تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية.







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