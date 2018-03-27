للمرة الأولى منذ 2010.. جون سينا يواجه تريبل إتش في السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب WWE الرسمي في الوطن العربي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة جون سينا وتريبل إتش في بطولة رويال رامبل التي ستُقام في السعودية.

وسيواجه جون سينا المصارع تريبل إتش المدير التنفيذي لاتحاد WWE، للمرة الأولى منذ عام 2010 في حدث “أعظم رويال رامبل”، المُقرر إقامته في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أبريل المقبل.

وكان أي جاي ستايلز بطل الـ WWE للوزن الثقيل، قد أعلن مشاركته في حدث أعظم رويال رامبل عبر مقطع فيديو قصير، وأكد من خلال أنه سيكون حدثًا استثنائيًا، وسيكون أول المشاركين في النزال.

وسيشهد حدث أعظم رويال رامبل الذي سيُقام في السعودية عدداً من المواجهات القوية، أبرزها نزال سلالم على لقب الانتركونتننتال بين سيث رولينز وفين بالور وذا ميز وساموا جو، حيث سيتم تعليق اللقب فوق الحلبة؛ وأول من يتسلق السلم ويأخذ اللقب سيكون الفائز.

كما سيشهد حدث أعظم رويال رامبل المُقرر إقامته في ملعب الجوهرة المشعة، نزالًا على لقب RAW للزوجي بين ذا هاردي بويز وشيموس وسيزارو.







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