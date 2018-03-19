لماذا يطلب حساب المواطن بيانات السكن؟

المواطن - الرياض

يواصل حساب المواطن تسجيل رغبات المواطنين رغم صرف 4 دفعات من الدعم خلال الأشهر الماضية.

ومن بين المتطلبات التي تحتاجها عملية التسجيل إدخال بيانات السكن من حيث نوعهسواء أكان إيجارًا أم تمليلكًا وغيرها من البيانات.

وفي رده على سؤال أحد المواطنين حول أهمية بيانات السكن في عملية التسجيل قال حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج إن بيانات السكن هي جزء من البيانات التي تتطلبها سياسة البرنامج.

وأضاف البرنامج أن شروط الأهلية للحصول على الدعم هي الجنسية السعودية، معيار الإقامة، وتوافق بيانات المفصح عنها مع الجهات الأخرى.

يتأثر استحقاق الدعم في حساب المواطن وقيمته، بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع، وعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدره الصحيح، وكذلك عدم أهلية أحد التابعين.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.







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