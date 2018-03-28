لهذا السبب.. أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوياتها

المواطن - الرياض

تراجع الذهب اليوم الأربعاء عن أعلى مستوياته في خمسة أسابيع الذي لامسه في الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما دعم الدولار وقلص حافز الاحتفاظ بالمعدن كملاذ آمن.

وفي الساعة 0723 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1339.46 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الأسعار 0.7 بالمئة أمس الثلاثاء في أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 15 مارس، وبعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.1 بالمئة إلى 1341.10 دولار للأوقية.

وقال جي مينغ كبير المحللين بمجموعة شاندونغ للذهب “سعر الذهب يحركه الدولار الأمريكي أساساً… خطر الحرب التجارية ينكمش وهو شيء جيد للدولار.”

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.2 بالمئة إلى 89.503 بعد أن زاد 0.3 بالمئة يوم الثلاثاء وهو أكبر صعود منذ 20 مارس آذار.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.46 دولار للأوقية. كان المعدن أغلق منخفضاً واحداً بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن صعد إلى أعلى سعر له في ثلاثة أسابيع عند 16.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 941 دولاراً للأوقية إثر انخفاضه إلى أقل مستوياته منذ أوائل يناير كانون الثاني عندما سجل 935 دولاراً في الجلسة السابقة واستقر البلاديوم عند 971.70 دولار للأوقية.







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