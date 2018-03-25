لهذا السبب.. المملكة أكبر المستفيدين من تغييرات الإدارة الأميركية سياسياً واقتصادياً

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

رأت شبكة CNBC الأميركية، أن اختيار الرئيس دونالد ترامب مستشاراً جديداً للأمن القومي يشير إلى استعداد الإدارة لاتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد خصوم الولايات المتحدة مثل إيران أو فنزويلا، وهذا قد يعني ارتفاع أسعار النفط في المستقبل القريب.

وأوضحت الشبكة الأميركية، في سياق تقريرها، أن المحللين يرون تعيين جون بولتون، السفير السابق للأمم المتحدة، يزيد من احتمال انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية عندما يخضع الأمر للمراجعة في مايو المقبل من قِبَل الرئيس ترامب، وقد تتصاعد التوترات ضد إيران، في حال أخلف بولتون هربرت ماكماستر.

وقالت هيليما كروفت، رئيسة الإستراتيجية العالمية للسلع في “آر بي سي”: “لا يمكنني التفكير في تعيين أكثر تشدداً من جون بولتون، فهو مدافع قوي عن نهج المواجهة”، مشيرة إلى أن التعيين سيدفع الإيرانيين إلى إيقاف نشاطاتهم السياسية.

ودعا بولتون إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب برامجهما النووية، وقد يكون أول تصرفاته هو تشجيع ترامب بنجاح لإنهاء الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت كروفت: إن شهر مايو سيكون مهماً بالنسبة لأسعار النفط، لاسيما مع تجديد الاتفاق النووي الإيراني وانتخابات فنزويلا، يومي 12 و20 من الشهر نفسه، ولا شك أنه ستكون هناك سياسة أكثر قسوةً لمواجهة البلدين، وهو الأمر الذي سيعني بشكل واضح سوق النفط العالمي.

وأضافت: “سوق النفط لا تُقدِّر أهمية التغييرات في الموظفين بالبيت الأبيض”.

وتحسن الطلب العالمي على النفط وساعد في ذلك الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة من ناحية، وروسيا على الجانب الآخر، على تحقيق مستويات ثابتة من الأسعار ودفعها إلى الأعلى.







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