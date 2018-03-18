لهذه الأسباب #ادراج_الحاسب_بالابتدائي مهم

المواطن- عبدالرحمن دياب

طالب مغردون على موقع “تويتر”، مساء اليوم الأحد، بإدراج مادة الحاسب الآلي للتدريس في المرحلة الابتدائية.

وتعجب المغردون من أن يكون هذا جيل التكنولوجيا فيما لا يستطيع بعض الطلاب فتح الحاسب الآلي بالأساس، مدشنين وسمًا بعنوان “إدراج الحاسب بالابتدائي” وصل إلى قائمة التريند (الأكثر تداولًا) خلال فترة قصيرة.

وأكدت لطيفة الدليهان أن هذا الجيل مرتبط بالتقنية منذ نعومة أظافره، والحاسب لن يشكل صعوبة أمام قدراتهم، بل سيزيدهم شغفًا وحبًّا للمدرسة.

أما نايف فشدد على أن إدخال منهج الحاسب الآلي وتضمينه بعض التوجيهات لكيفية التعامل معه بصورة إيجابية ستمنح الطالب جرعة وقائية عند الاستخدام.

وفي سياق متصل، رأى هلالي أن هذا التخصص (الحاسب الآلي) مهضوم حقه بمعنى أنه في المتوسط حصة واحدة وهي لا تكفي؛ لأن مدتها 45 دقيقة وعبارة عن تحضير الطلاب أو تسجيل من أحضر الواجب أو من نسي كتابًا أو تنقل من الفصل إلى المعمل أو شرح وتطبيق العملي.

وكتب الشهري أن طالبة في الصف الأول متوسط لا تستطيع تشغيل الجهاز والتعامل مع أبسط البرامج، ولهذا يطالب وبقوة بإدراج مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية كاملة.

ووافقتهم في الرأي سمية، موضحةً أنه يجب على الطالب من عمر 4 سنوات معرفة الجوال وتحميل البرامج وفتحها.







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