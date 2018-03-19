ليفاندوفيسكي في البافاري رغم أنف الجميع

المواطن – متابعة

أبدى مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبتهم في بقاء المهاجم الكروي روبرت ليفاندوفيسكي في صفوف البافاري لأطول فترة ممكنة، ومن ثم عدم فسخ التعاقد معه مهما كانت الإغراءات المالية.

وأشارت صحيفة “كيكر” إلى أن ليفاندوفيسكي مستمر في البايرن حتى عام 2021، حيث إنه لن يتم فسخ التعاقد معه طوال مدة العقد المبرم بين الطرفين.

وجاءت رغبة البافاري في التمسك بالمهاجم البولندي في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة حول دخول نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مكثفة للتعاقد معه بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الصحيفة، أن البايرن على علم أيضًا برغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم المهاجم البولندي، وذلك بخلاف أنباء الملكي معه.

ورغم عدم نية البايرن في فسخ التعاقد مع ليفاندوفيسكي، فإن البايرن اشترط الجصول على مبلغ 100 مليون يورو نظير التفريط في المهاجم البولندي لأي ناد يرغب في التعاقد معه.







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