مؤسس سكاي بريدج كابيتال: طرح أرامكو سيُظهر للعالم الفرص المتاحة في المملكة

المواطن- الرياض

قال أنتوني سكاراموتشي مؤسس شركة “سكاي بريدج كابيتال”، ومدير الاتصالات سابقًا في البيت الأبيض: إن الإصلاحات في المملكة سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة.

وأكد سكاراموتشي، في تصريحات إلى قناة “العربية”، أنه “متفائل للغاية بشأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السعودية، والتي ستترك آثارها الإيجابية على المنطقة”.

وتابع أن “إدماج البورصة السعودية في التداولات الدولية، والطرح العام المنتظر لشركة أرامكو السعودية، سوف يُظهر للعالم طبيعة المسار الاقتصادي والتوسعات والفرص المتاحة حاليًّا في دول مثل السعودية والإمارات والكويت”.







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