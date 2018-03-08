ماربل آرش يتلون بالألوان السعودية تزامنًا مع زيارة ولي العهد

المواطن - لندن

تلون قوس الرخام أو ماربل آرش بالألوان السعودية، تزامنًا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

وماربل آرش هو قوس نصر مبنى من الرخام الأبيض، يقع عند تقاطع أكسفورد ستريت وإدجوير رود وبارك لين في لندن.

ويقع ركن الخطباء أو ما يسمى بالإسبيكر كورنر في زاوية الهايد بارك الأقرب لقوس الرخام “ماربل آرش”.

واتفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء أمس الأربعاء، على أهمية مواجهة تدخلات إيران، وتعزيز التعاون للتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن تيريزا ماي وولي العهد اتفقا على أهمية الحل السياسي في اليمن، ودخول المساعدات إلى البلد الشقيق.

كما ذكرت الحكومة البريطانية أن لندن والرياض تعملان على رفع حجم التجارة البينية إلى 65 مليار إسترليني.

وتابعت أن محادثات الاستثمار السعودية دليل على الثقة في اقتصاد بريطانيا.







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