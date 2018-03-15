ما علاقة التدخين بالسمع؟

المواطن- متابعة

أكدت دراسة طبية جديدة صادرة عن “المركز الوطني للصحة العالمية والطب” في اليابان، أن تدخين السجائر يزيد من مخاطر الإصابة بفقدان السمع بنسبة تتراوح بين 20 و60 في المائة.

واعتمدت الدراسة في نتائجها على أبحاث شملت بيانات 50 ألف شخص، حيث قام “المركز الوطني للصحة العالمية والطب” في اليابان، بتحليل الفحوصات الطبية السنوية للمتطوعين، والتي تضمنت اختبارات للسمع، واستبيانات حول أنماط حياتهم، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وأكدت الدراسة أن التدخين يؤثر في القدرة على سماع الأصوات ذات الترددات العالية والمنخفضة، علمًا أن البحث الذي أجري على المتطوعين، قد استبعد تأثير عوامل أخرى مؤثرة في السمع، كالتعرض للضوضاء مثلًا.







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