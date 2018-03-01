ما علاقة حساب المواطن ببرنامج حافز؟

المواطن- الرياض

أعاد برنامج حساب المواطن التأكيد أنه منفصل عن برنامج حافز، ولن يؤثر على مستفيديه.

وأوضح حساب المواطن عبر خدمة العملاء بموقع “تويتر” ردًا منه على استفسار مواطن في هذا الشأن، أنه يجب الإفصاح عن الدخل، ويتم اختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل مخصص من برنامج حافز.

وقبل قليل، شدد حساب المواطن على ضرورة التأكد من دقة بيانات الدخل وتسجيل المصدر الصحيح للدخل.

وأكد حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه يجب تسجيل مصدر الدخل الصحيح بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهلية المستفيد وقيمة استحقاقه للدعم.







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