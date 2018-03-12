ما هو حد الدخل المانع من الاستحقاق في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن حد الدخل المانع من الحصول على الدعم وطريقة التعرف عليه.

وقال حساب خدمة العملاء ردًا على استفسار مواطن مؤهل ولم ينزل له الدعم في الدفعة الرابعة بالقول: في حال كنت مؤهلاً ولا توجد دفعة في حسابك ، فهذا يعني أن إجمالي الدخل لديك أعلى من الحد المانع للاستحقاق.

وأضاف أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر هذا الرابط (هنا).

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان حساب المواطن قد أودع أمس الدفعة الرابعة والتي بلغت 2.2 مليار ريال.

وأظهرت الأرقام حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة فيما استفاد من الدفعة الرابعة من حساب المواطن 11.9 مليون مستفيد.

وشكلت الأسر والأفراد المستقلون قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد في الدفعة الرابعة من دعم حساب المواطن .

وشملت الدفعة الرابعة 8.49 مليون تابع لأرباب الأسر وحصلت 814 ألف أسرة على دعم تجاوز 900 ريال.







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