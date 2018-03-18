مبادرة لـ آل الشيخ لتأسيس اتحاد دول وسط غرب آسيا

المواطن- الرياض

طرح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مبادرة لتأسيس اتحاد دول وسط غرب قارة آسيا خلال الفترة المقبلة مقرها المملكة على أن تضم دول الخليج والعراق واليمن.

وأجرى آل الشيخ استفتاء عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول رأي متابعيه في تلك المبادرة التي طرحها ما بين مؤيد ومعارض.

ولاقت المبادرة ترحيبًا من قبل المتابعين حيث وصلت نسبة التصويت لمؤيد إلى 62%، بينما عارض الفكرة 38% فقط.

وشارك في التصويت حتى الآن ما يقرب من 10 آلاف و821 شخصًا، على أن يتم غلق باب التصويت على المبادرة بعد يومين.







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