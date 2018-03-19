مباراة أحد مهمة صعبة لنادي القادسية لسببين

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي القادسية لخوض مباراة غاية في الأهمية والصعوبة أمام فريق أحد، وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وستقام مباراة القادسية وأحد يوم 6 إبريل المقبل، حيث يأمل فارس الشرق في أن يحقق الفوز والنقاط الثلاث في المباراة.

وستكون مباراة أحد صعبة على نادي القادسية لعدة أسباب، حيث يكمن السبب الأول في أن موقف نادي القادسية في الدوري السعودي صعب للغاية، خاصة أن القادسية يحتل المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة.

أما السبب الثاني فهو سعي نادي أحد لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ لأن فريق أحد يتواجد في المركز الـ14 والأخير في ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة ويعاني من اقترابه من الهبوط ويرغب في القتال حتى نهاية الدوري على أمل البقاء في الدوري السعودي للمحترفين.

ويذكر أن نادي القادسية خسر من فريق الهلال في الجولة الـ18 والمؤجلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدف دون رد، في مباراة أقيمت يوم 16 مارس الجاري على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

أما نادي أحد فخسر من نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي يوم 9 مارس الجاري.

وكان نادي القادسية حقق مفاجأة من العيار الثقيل خلال الفترة الماضية وأخرج نادي الهلال من دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.







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