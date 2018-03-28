مباراة السعودية وبلجيكا تكشف معاناة الأخضر الهجومية

المواطن – مروة نبيل

فشل الأخضر في تحقيق الفوز في مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية التي أُقيمت في بروكسل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وعلى الرغم من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الأخضر في مباراة السعودية وبلجيكا الودية، إلا أنها كانت مواجهة مفيدة للغاية للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لمعالجة أخطاء اللاعبين التي ظهرت خلال اللقاء.

ويُعد هجوم الأخضر هو أبرز الخطوط التي تحتاج إلى تدريب وتأهيل اللاعبين جيدًا أو تدعيم بلاعبين جُدد خلال الفترة المقبلة، وهذا ما ظهر بوضوح خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في مستوى النجم محمد السهلاوي.

واستمرت أزمة الأخضر الهجومية بشكل ملحوظ خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، حيث لا زال محمد السهلاوي يُعاني من تراجع في المستوى منذ التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ولم يستطع محمد السهلاوي تهديد المرمى والظهور بمستوى جيد خلال مباراة السعودية وبلجيكا الودية، ولم يظهر كثيرًا خلال فترة مشاركته في اللقاء الدولي؛ ما أدى إلى غضب الجماهير التي انتقدت نجم نادي النصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وبعد مباراة السعودية وبلجيكا الودية، بات المدرب الأرجنتيني بيتزي، في ورطة هجومية كبيرة قبل انطلاق كأس العالم 2018، وقد يُفكر في الاستعانة بلاعب جديد أو الاعتماد على فهد المولد بشكل أساسي، خاصة أنه يؤدي مع الأخضر بشكل جيد.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مفاجأة لنجم نادي النصر، وقال: “تم الاتفاق مع مانشستر يونايتد على انضمام محمد السهلاوي لبرنامج تدريبي لمدة ٣ أسابيع… عسى الله ينفع به”.

ويأمل تركي آل الشيخ استعادة محمد السهلاوي لمستواه المعهود والتألق خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2018 المُقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.







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