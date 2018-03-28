مباشر الراجحي يتيح هذا الأمر بالتزامن مع صدور فاتورة الكهرباء

المواطن - الرياض

بالتزامن مع صدور فواتير الكهرباء، أكد مصرف الراجحي أنه بإمكان العملاء المشتركين في برنامج مباشر الراجحي جدولة تسديد الفواتير آليًا خلال الشهر.

وقال البنك إن خدمة مباشر الراجحي للأفراد تتيح لهم تسهيل تنفيذ الخدمات المالية، حيث تمنحهم القدرة على الإطلاع على حساباتهم وتنفيذ عملياتهم المصرفية من أي مكان وفي أي وقت بسهولة وأمان.

ولفت البنك إلى أن مباشر الراجحي يتيح خدمات مالية متعددة مثل :” التبرّع للجمعيات الخيرية، تسديد الفواتير ودفعات بطاقة الإئتمان، تحويل الأموال إلى الآخرين أو بين حساباتك، أو المشاركة في عمليات الاكتتاب وبيع أسهم الاكتتاب”.

وقال بنك الراجحي إن تسديد الفواتير يمكن أن يتم بشكل آلي كما أصبح بإمكان العميل التقدّم للحصول على البطاقات الائتمانية ومتابعة الإيرادات والنفقات من خلال خطوات بسيطة عبر مباشر الراجحي.

يذكر أن شركة الكهرباء السعودية قد أصدرت اليوم فاتورة الكهرباء الشهرية وفقًا للتعريفة الجديدة حيث يتم الإصدار في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي وهو اليوم التالي لإيداع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعسكري.

وأتاحت الكهرباء السعودية للمشتركين الإطلاع على فاتورة الاستهلاك الشهري عبر الإنترنت وذلك بعد أن أوقفت إصدار فواتير الكهرباء المنزلية الورقية.

وأتاحت شركة الكهرباء للمشتركين الاطلاع على تفاصيل الفاتورة من خلال موقع الشركة (هنا)، أو تحميل تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية من خلال متجري (Google Play Store) و(Apple Store)، أو الرسائل النصية (SMS) من خلال تسجيل رقم جواله بالشركة، وكذلك البريد الإلكتروني لكل مشترك، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية، والاتصال المباشر على مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100).







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