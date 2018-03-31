متحدث البنوك السعودية لـ”المواطن”: لا حجز لمبالغ العملاء إلا بشروط

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، أن البنوك لا تتدخل في عملية حجز مبالغ العملاء ما لم يكن هناك قرار بذلك.

وقال حافظ، في تصريحات إلى “المواطن“: إن الحجز على الأرصدة بحساب العميل، والسماح للعميل بالسحب من حسابه من عدمه، فإن ذلك يعتمد على قرار وتعليمات الحجز الصادرة عن الجهات المختصة المخولة بالحجز والمبلغة للبنوك عبر مؤسسة النقد العربي السعودي. وتابع أنه في بعض الحالات يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات البنكية باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات المشارك في ملكيتها ما لم ينص طلب مؤسسة النقد على خلاف ذلك.

وبيّن أنه يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين والمتعاقدين المحولة أو المفتوحة بالبنك، إذ لا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة.

وبالنسبة لسحب المبلغ المحدد للموظف المحجوز على راتبه، لفت حافظ إلى أنه يمكن له سحب المبلغ المسموح به من أجهزة الصرف الآلي أو من فرع البنك وفق الإنفاق مع البنك.







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