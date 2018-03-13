متسول يجمع 3 آلاف دولار شهريًّا!

المواطن- متابعة

ربح متسول أرباحًا طائلة بسبب سخاء بعض الماليزيين، ليصل ما يتكسبه الواحد منهم إلى أكثر من 300 رينجت ماليزي في اليوم الواحد (الدولار يوازي 3.90 رينجت) ويصل إلى مبلغ “صاعق” هو 10 آلاف رينجت في الشهر أي ما يعادل 3 آلاف دولار.

وأكد موقع صحيفة نيو ستريتس تايمز، الماليزية أنه بسبب الأرباح الطائلة التي يجنيها هؤلاء المتسولون، فإنهم يعرفون جيدًا كيف يراوغون من الحملات التي تقوم بها إدارة الضمان الاجتماعي، من تغيير ساعات عملهم والأماكن التي يمارسون فيها نشاطهم.

وتعد نقطة التجمع الرئيسية لهم هي إشارات المرور في التقاطعات المزدحمة بالمدينة، وسرعان ما يزوغون من سيارات إنفاذ القانون؛ بسبب الازدحام المروري.







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