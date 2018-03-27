مجلة أميركية تضع صورة ولي العهد على الغلاف: يغير العالم في سن الـ32

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

احتفت مجلة AMI الأميركية بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بلقاءات مع كبار قادة البيت الأبيض وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووضعت المجلة التي تصدرها شركة أميركان ميديا “AMERICAN MEDIA INC” الشهيرة، صورة لولي العهد على الغلاف، تحت شعار “المملكة الجديدة”، مؤكدة أن ولي العهد هو أكثر قادة العالم العربي تأثيرًا، ويغير العالم وهو في سن الـ32 عامًا فقط.

وقالت المجلة إن ولي العهد هو أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا سيما وأن المملكة تسعى بشكل فعلي لمكافحة الإرهاب.

وعرضت المجلة خلفيات عن أساليب وطرق العمل الخاصة بولي العهد والذي يتولى مسؤولية إدارة إمبراطورية اقتصادية ضخمة للمملكة بقيمة 4 تريليونات دولار، ويقيم مشروعات ضخمة، على رأسها مدينة نيوم التكنولوجية والتي تصل قيمتها لأكثر من 640 مليار دولار.

ولم تنس مجلة AMI الأميركية إسهامات المملكة على مستوى التطويرات الاجتماعية بشكل رئيسي، خاصة فيما يتعلق بمجالات وحقوق المرأة، وآماله في صناعة السلام وسعيه الدائم لتحقيق طموحات الشعب السعودي بشكل رئيسي.

ويجري ولي العهد في الوقت الحالي مناقشات مع مسؤولين من شركات أميركية عملاقة، بعد أنهى زيارت الهامة في واشنطن وتوجه ولي العهد إلى بوسطن وأجرى عدة محادثات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وذلك ضمن زيارته التاريخية للولايات المتحدة، والتي بدأها بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام قليلة من وصوله إلى جامعة هارفارد.







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