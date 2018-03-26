مجلس الأمن يهاجم الحوثيين.. ومطالبات بالتحقيق حول طرق وصول الصواريخ للميليشيات

المواطن - الرياض

عقد مجلس الأمن، اجتماعًا عاجلاً بعد إطلاق ميليشيات الحوثيين صاروخًا باليستيًا، نحو العاصمة السعودية الرياض، وسط إدانات واسعة للهجوم على المملكة.

بريطانيا تطالب بالتحقيق

ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الأمم المتحدة للتحقيق في كيفية حصول الحوثيين على الصواريخ التي أطلقوها على السعودية.

وأعلن جونسون خلال اجتماع مجلس الأمن، إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المدنيين في المملكة.

الكويت تطالب بموقف دولي موحد

من جانبه دعا مندوب الكويت في مجلس الأمن، منصور عياد العتيبي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالوقوف صفًا واحدًا ضد هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية.

وأعرب العتيبي عن إدانة بلاده لتلك الهجمات قائلاً: “ندين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية”، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح العتيبي أن “ميليشيات الحوثي تقوض كل فرص السلام في اليمن”، معتبرًا أن الهجمات الصاروخية من الحوثيين على ​السعودية​ تصعيد خطير.

أميركا تدين صواريخ الحوثي

وأدان المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن الهجوم الحوثي، قائلاً: “الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية لميليشيات الحوثي على السعودية”.

وكان التحالف العربي قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد طيار تركي المالكي إن “ثلاثة من الصواريخ التي تم اعتراضها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحدًا باتجاه خميس مشيط، وواحدا باتجاه نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفًا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

ووصف المالكي هذا العمل بالعدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مجددًا اتهامه لطهران بالتورط في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن ذلك “تحد واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، مشيرًا إلى أن “إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني” مؤكدًا أن “ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا”.







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