محلل سياسي: زيارة ولي العهد لواشنطن من أهم المراحل التي تمر بها العلاقات السعودية الأميركية

المواطن - الرياض:

أبرز المحلل السياسي مبارك آل عاتي أنَّ زيارة ولي العهد إلى أميركا، من أهم المراحل التي تمر بها العلاقات السعودية الأميركية.

وأضاف آل عاتي في تصريح لـ”الإخبارية” أنَّ العلاقات السعودية الأميركية تجاوزت عقدها الثامن من التعاون الاستراتيجي العميق والوثيق بين البلدين.

وكان ولي العهد قد توجَّه إلى واشنطن في زيارة رسمية، يوم الثلاثاء، تستغرق ثلاثة أسابيع وتستهدف سبع ولايات، لبحث عدد من القضايا منها الأزمة السورية ومحاربة التطرف والحرب في اليمن.

وكان ولي العهد قد التقى اليوم مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، في مقر وزارة الدفاع الأميركية، واستعرضا سبل التعاون الاستراتيجي، وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.







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