محمد أمان .. بدأ في نادي جدة والمنشطات قد تُنهي مسيرته

المواطن - مروة نبيل

أصبح محمد أمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، في موقف صعب للغاية، بعدما أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات إيقافه عن المشاركة في المباريات الرياضية سواء الداخلية أو الخارجية لمدة 4 سنوات بداية من تاريخ الإيقاف المؤقت في 26 فبراير الماضي.

ونستعرض أبرز المعلومات الخاصة باللاعب محمد أمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح، بعد الإعلان عن إيقافه بسبب ثبوت تعاطيه للمنشطات؛ الأمر الذي قد يتسبب في إنهاء مسيرته الرياضية.

يبلغ محمد أمان 29 عامًا، حيث إنه ولد في الثامن من شهر سبتمبر عام 1988 في جدة، ويتسم اللاعب بطول القامة، ويصل طوله لـ184 سنتيمتراً، ويبلغ وزنه 79 كيلوغراماً، ما ساعده في الظهور بمستوى جيد في مركز المدافع.

وبدأ محمد أمان مسيرته مع كرة القدم في مركز قلب الدفاع مع نادي جدة “الربيع سابقًا”، وانتقل منه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عام 2010، الذي قام بإعارته أكثر من مرة لاكتساب مزيد من الخبرات.

وانتقل محمد أمان بعد ذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على سبيل الإعارة، ثم انضم مُعارًا إلى فريق القادسية قبل أن يعود إلى النادي الأهلي مُجددًا، ورحل محمد أمان عن الراقي في عام 2017.

وانضم محمد أمان إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح سبتمبر عام 2017، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية بالمملكة بساعات قليلة، وجاء تعاقد الفريق الفتحاوي مع محمد أمان أملًا في تدعيم خط الدفاع بلاعب ذي إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة.

وتم سحب عينة من محمد أمان بعد مباراة الفتح والفيحاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي لُعبت في 24 من شهر يناير الماضي، وأثبتت الفحوصات التي أُجريت في المختبر السويسري إيجابية عينة محمد أمان وأبلغت لجنة المنشطات اللاعب بذلك.

وحضر محمد أمان جلسة الاستماع التي أُقيمت في السابع من شهر مارس الجاري، وتم خلالها استعراض جميع المستندات المتعلقة بهذه الأزمة، وتنازل عن حقه في فتح العينة B، وأشارت لجنة المنشطات أن هذا القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا فقط.







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